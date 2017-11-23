Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber - Valbuena ve Isla oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi. Sakatlığı devam eden Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi

Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım'da deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanan iki futbolcu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Valbuena'nın dünkü idmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, Isla'nın ise bugün gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında yer aldığı ifade edildi.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie'nin de dün takımla çalışmalara başladığı aktarıldı. Van Persie'nin antrenmanların ilk bölümünde takımla çalıştığı ve kuvvet çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Hollandalı futbolcunun uzun süren sakatlığından dolayı bu hafta kadroda olamayacağı öğrenildi.

Demir Grup Sivasspor maçında ikinci gol sırasında ters düşmesi nedeniyle sağ dizinde ağrı hisseden Vincent Janssen ise dinlendiriliyor. Janssen'in yapılan tetkiklerinde önemli bir sıkıntıya rastlanmadığı belirtilirken, Hollandalı futbolcu bugün de tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Janssen'in yarın ya da 25 Kasım Cumartesi günü takımla çalışmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın ise belinde ağrı olduğu ve bu yüzden antrenmanlara çıkamadığı kaydedildi.

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