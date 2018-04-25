Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Asbaşkanlarımızdan Sayın İlhan Ekşioğlu'nun akrabası ve eski yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Dursun Ekşioğlu'nun kardeşi Sayın Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Sayın Yemen Ekşioğlu’na Allah’tan rahmet, başta Ekşioğlu ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."