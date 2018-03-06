Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacakları maçta taraftarları için açıklanan bilet fiyatlarına tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Malatya ekibin PFDK'ya sevk edilmesini istedi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'un konuk ekip taraftarları için açıkladığı 130 liralık bilet fiyatının yüksekliğinden duyulan rahatsızlık dile getirilerek, TFF'ye gönderilen yazı paylaşıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile iç sahada yaptığı maçlarda rakip takım taraftarları için 7,5 lira bilet fiyatı belirlediği aktarılan yazıda, kendilerinin ise ilk yarıda söz konusu takımın taraftarına 50 liradan bilet sattıkları vurgulanarak, "Evkur Yeni Malatyaspor, eşitlik kuralını dikkate almamış, adil davranmamış, tam aksine fırsatçı bir bakış açısıyla hareket ederek, kar kış demeden takımımızı desteklemek isteyen ve futbolun en önemli varlığı olan taraftarımızı adeta cezalandırma yoluna gitmiştir." denildi.
Bilet fiyatları belirlemede Evkur Yeni Malatyaspor'un sportmenliğe ve etik kurallara aykırı davrandığı ileri sürülürken, "TFF'nin kuruluş kanunun 3. maddesi, Türkiye'deki her türlü futbol faaliyetini yürütmek, düzenlemek ve denetlemektir. Buna bağlı olarak TFF Yönetim Kurulu'nun hukuka, talimatlara, sportmenliğe aykırı bu uygulamaya seyirci kalmamasını, konu hakkında gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmasını, kamuoyu önünde yapılan bu hukuksuzluğa seyirci kalmamasını talep ediyoruz. Zira, Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan uygulama, TFF talimatlarına aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.
Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 49/2 maddesinde, "Rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için, kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla veya diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulayan kulüplere Süper Lig için 1 milyon liradan 1 milyon 250 bin liraya kadar para cezası verilir." ifadeleri paylaşılırken, şu görüşlere yer verildi:
"Evkur Yeni Malatyaspor kulübünün bilet fiyatı belirleme davranışı, hem FDT'nin 49. maddesine, hem de sportmenliğe aykırıdır. Ev sahibi takım, eşitliğe ve adalete aykırı bu davranışıyla hem taraftarımıza hem de Malatya halkına büyük saygısızlık yapmıştır. TFF, FDT'nin 49/2 maddesinde belirlenen somut yasakların dışında, benzer fiillerle menfaat sağlanması hususunu da yaptırıma bağlamıştır. Ev sahibi takımın bilet fiyatlarına ilişkin kararı, her halükarda, 'Benzer fiillerle menfaat sağlanması' düzenlemesinin ihlalidir. Evkur Yeni Malatyaspor'un, sportmenliğe aykırı hareketten ve resen tespit edilecek sair aykırılıklardan dolayı, disiplin kuruluna sevk edilmesini talep ediyoruz."
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