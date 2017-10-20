Fenerbahçe'yle en çok karşılaşan ikili; Selçuk & Muslera

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü 19.30'da oynanacak bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda birçok yeni yüz derbide ilk kez boy gösterecekken, aynı zamanda geçen sezonlardan kalan futbolcular da bulunuyor. 2011-2012 sezonunda takıma katılan Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Fenerbahçe maçı tecrübesi en çok olan futbolcular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren ikili, sarı-lacivertlilere karşı 17 müsabakaya çıktı. Onları 4 maçla Yasin Öztekin takip ediyor.



Öte yandan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde Maicon, Mariano, Latovlevici, Belhanda, Badou Ndiaye, Fernando, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.