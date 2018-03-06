Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, Akhisarspor mağlubiyeti sonrası taraftarın istifa çağrılarına tepki gösterdi.
İşte idarecilerin kendi aralarında yaptığı toplantıda konuşulanlar: "30 kez ceza sahası içerisinde topla buluştuk, Akhisar ise 10 kere... Onlar üç gol attı, biz iki gol attık. Şanssızlık mı desek yoksa becerisizlik mi bilemiyoruz. Maçın hakemini konuşamıyorsun, çünkü çok gol kaçırdık. Taraftarların istifa söylemleri normal. Ama küfür etmeleri yanlış. Futbolcuların, primlerini, transfer taksitlerini, maaşlarını zamanında ödeyen tek kulübüz. Yönetim olarak daha ne yapalım? Kazandığımız zaman kimse yönetimi konuşmuyor."
SONUNA KADAR MÜCADELE
"Daha 10 maçımız var. Silkelenip kendimize gelmeliyiz. Şanssızlığımızı üzerimizden atarsak yine şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Zorlu maçlarımızı geride bıraktık. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz kendi aralarında oynayacak. Galatasaray bizim sahamıza gelecek. Akhisar'ı mağlup etseydik büyük avantaj yakalayacaktık. Kalan 10 maçı kazanmak için her şeyin yapılması gerekiyor. Şampiyonluk için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. İçeride ve dışarıda üzerimize oyunlar oynanıyor."
" UEFA'DA BİLE ÜZERİMİZE OYNANIYOR"
"Taraftarımızın uyanık olması lazım. İçeride olanları biliyoruz. Takım yenilsin, tepki gösterelim diyenler var. Dışarıdan da üzerimize oyunlar oynanıyor. UEFA'ya FFP kriterleri konusunda ceza almamız için baskı yapıyorlar. Biz UEFA'ya verdiğimiz tüm sözleri tutuk. Buna rağmen ya tutarsa diye baskı yapıyorlar. Bunun farkına varılmalı."
FATURA KOCAMAN'A KESİLDİ
Takvim'in haberine göre ise; Fenerbahçe yönetimi, Akhisar yenilgisinde faturayı teknik direktör Aykut Kocaman'a kesti. Yönetimden Kocaman'a sahaya sürdüğü kadroda hata yaptığını ve oyuncu değişikliklerinde geç kalındığı eleştirisi yapıldı.
Kocaman'ın kupa derbisinde iyi performans gösteren Şener'i yedek soyundurmasına dikkat çekildi.
NETO'NUN KESİLMESİ YANLIŞ
Savunmanın göbeğinde iyi bir uyum yakalayan Neto ile Neustader ikilisinin uyumunu bozup Neto'nun yerine sahaya Skrtel'i sürmesi Aykut Kocaman'ın eleştirildiği konulardan bir tanesi oldu.
NEDEN BU KADAR BEKLEDİN?
Soldado ile Mehmet Ekici değişikliklerinin de geç yapılmış olması eleştirilerin adeta tuzu biberi oldu! Bu arada Başkan Aziz Yıldırım'ın da Aykut Kocaman ile bir araya geldiği bildirildi.
YILDIRIM: MÜCADELE NEREDE!
Akhisar maçındaki performansı beğenmeyen Yıldırım, "Verilen sözler nerede? Futbolcular sahada mücadele etmiyor, Bundan sonra herkes kendine dikkat edecek" dedi.
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