Fenerbahçeli Elif Elmas, Makedonya Milli Takımı'na davet edildi

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan Makedonya'nın İtalya ve Lihtenştayn ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Elif Elmas, aday kadroya çağrılan isimlerden biri oldu.

Makedonya, 6 Ekim'de İtalya ile deplasmanda, 9 Ekim'de ise Lihtenştayn ile evinde oynayacak.

Elif Elmas

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