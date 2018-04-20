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Roberto Soldado, Beşiktaşlı futbolcuları suçladı: Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlardan bundan daha kötu durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu’nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!