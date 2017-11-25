Fenerbahçeli futbolcular: "Antalya'da beni oynat hocam"

Fenerbahçe'de bir kez daha yüzler gülmeye başladı...



Sezon başından beri kötü giden ve aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Sarı-Lacivertliler Evkur Yeni Malatya galibiyeti ve Galatasaray beraberliği ile moral bulmuştu. Ancak ardından Kayseri ve Osmanlı beraberlikleri yeniden kara bulutların dolaşmasına neden oldu. Bu zorlu süreçte de sakatlıklar ve cezalı oyuncuların çokluğu Aykut Kocaman’ın belini bükmüştü. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, son Demir Grup Sivasspor galibiyeti sonrasında Samandıra’da yeniden güneş açtı ve artık ne cezalı ne de sakat oyuncu var kaldı.



HEPSİ OYNAMAK İSTİYOR

Durum böyle olunca Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman’ın odasını futbolcular aşındırmaya baş- ladı. Ancak bu defa ne bir şikayet ne de bir dert için. sadece ve sadece, “Bu maçta beni oynat hocam” demek için hocalarının yanına gittiler. Özellikle Alper Potuk ve Mehmet Ekici bu isimlerin başında geliyor. Bu durum bir yandan Aykut Kocaman’ı mutlu ederken diğer yandan da tecrübeli hocanın ilk 11’i oluşturmada tatlı bir sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

YEMEKLER İYİ GELDİ!

Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde toplu halde moral yemeği yiyen ve farklı galibiyet alan Fenerbahçe’de uygulama bu hafta da sürdürüldü. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular bu defa kahvaltıda bir araya geldi. Çengelköy’de bir restoranda düzenlenen kahvaltıya asbaşkanlar Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat, teknik direktör Aykut Kocaman ile futbolcular katıldı. Yemekte FBTV’ye konuşan kaptan Mehmet Topal, “Takım yemeklerine geçen hafta başladık. Bugün (dün) de devam ettirdik. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Bu karşılaşma öncesi moral aşılamak için birlikte olmak istedik. Beraberliğimizi maça yansıtıp, bu zor deplasmandan 3 puan almak ve devre arasına kadar kayıpsız geç- mek istiyoruz. Artık puan kayıplarına tahammül olmayan maçlara çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.