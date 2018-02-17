Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'u Brezilyalı futbolcuları Giuliano ve Fernandao'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek puanını 44'e yükseltti. Maç fazlasıyla ikinciliğe oturan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran sarı-lacivertlilerde maç sonunda Mauricio Isla, Carlos Kameni, Fernandao ve Aatif Chahechouhe açıklamalar yaptı. İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları:
MAURICIO ISLA: GÖREV GELİRSE SOLDA OYNARIM
"Fenerbahçe'yi artık ligin tepesinde, liderle aynı puanda görüyoruz. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Hedefimiz şampiyon olmak ve şampiyonluk yolunda böyle galibiyetler önem taşıyor."
"Herkes birbiri için koştu, birbiri için mücadele etti. Takım halinde mücadele ederek bizim için zor olan bu maçı kazandık. Rakibimiz özellikle ilk yarıda pozisyonlar buldu. Hafta boyunca çalışarak yüzde 100'ümüze ulaşmak istiyoruz, Beşiktaş derbisi üst düzey ve zorlu olacak. İki güçlü takımın mücadelesi olacak. Eğer İsmail hazır durumda olmaz ve hocamız solda oynamamı isterse takımın başarısı için her şeyi yaparım. Aynısı Şener için de geçerli."
AATIF CHAHECHOUHE: BEŞİKTAŞ MAÇINDAN İSTEDİĞİMİZ SONUÇLA DÖNECEK KAPASİTEMİZ VAR
"Zordu bizim için. Her maç zor aslında. Geçen hafta harika bir maç çıkarttık Medipol Başakşehir karşısında. Onun ardından devamlılığı sağlamak için, o galibiyetin onayı niteliğinde bir maça çıktık. Geçen haftaya kıyasla biraz daha az iyi performans sergiledik. Ama kazandık. Önümüzde bizi bekleyen zor maçlar ve maraton var. Kaybetmiyoruz uzun süredir. Bu bizim için önemliydi."
"Beşiktaş maçı zorlu atmosferde geçecek. Oradan istediğimiz sonuçla dönecek kapasitemiz var. Geçen haftaki sahadaki duruşumuzu sergileyerek aynı başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bizim isteğimiz, galibiyetlerle yolumuza devam etmek."
CARLOS KAMENI: UZUN SÜRE OYNAMAYIP SAHAYA ÇIKMAK KOLAY DEĞİL
"Ben her zaman hocamızın hizmetinde, onun talepleri doğrultusunda kendimi hazır tutuyorum. Fırsat geldiğinde oynamak için gayret gösteriyorum. Uzun süre oynamayıp sahaya çıkmak kolay değil. Ama oynamadığım zaman iki kat fazla çalışan bir oyuncuyum. Oynamayan arkadaşımın boşluğunu doldurmam gerekiyordu."
"Kalecimiz bir hastalık yaşadı, sahada ben vardım. Ona da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Kazanarak devam etmek önemliydi. Gol de yemedik. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Herkes bu takımın parçası ve o dişliler olarak üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Sonuçta hepimiz lig maçında sahada olmak için hazır olmaya gayret ediyoruz. Hafta sonu geldiğinde karar verecek kişi hocadır"
FERNANDAO: HULK GİBİ SEVİNİYORUM
Bütün takımı tebrik ederim. Maçın önemini biliyorduk, kazandık. Önemli bir maça çıkacağız. İyi dinlenerek Beşiktaş maçına çıkmak istiyoruz."
"Gol attığım zaman mutlu oluyorum. Ben bir forvetim ve bunun için yaşıyorum. Takımıma yardım ettiğim zaman keyif alıyorum.Gol sevincimi çocuklarımı anmak için yapıyorum. Evde çocuklar, Hulk kahramanının taklidini yapıyorlar, ben de onlar için bunu yapıyorum. Attığım her golden sonra bunu yapacağım."
"Beşiktaş maçı çok zor olacak. Beşiktaş maçının her zaman zor olduğunu biliyoruz. Bu hafta iyi hazırlanarak kazanmak için sahaya çıkacağız."
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