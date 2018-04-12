Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Galatasaray'ın Gençlerbirliği’ne yenilmesiyle şampiyonluk umutları biraz daha artan Fenerbahçe’de futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına odaklanmış durumdalar... Futbolcular, “Sivasspor bütün rakiplerimizi yendi. Kendi sahasında etkili bir takım. Yüksek konsantrasyonla oynamalıyız. Bu maç 3 puandan çok daha fazlası. Bu maç 12 puanlık bir maç. Eğer kazanırsak büyük bir psikolojik eşiği atlayacağız. Herkes hafta boyunca bunları iyi düşünsün maça kendini bunlara göre açıklasın” görüşünde birleştiler.

CD’Lİ UYARI

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman futbolcuları zorlu Sivasspor deplasmana hazırlarken, oyuncuların istekli tavrı başarılı teknik adamın işini kolaylaştırıyor. Birçok futbolcu Kocaman’ın verdiği ‘ev ödevlerini’ harfiyen uygularken özellikle Sivasspor’un kendi sahasında elde ettiği Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetlerinin CD’lerini talebelerine izlettirip uyarılarda bulunuyor.

HIRS VE NEŞE

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana, futbolcuların hırslı ve neşeli görüntüleri damga vurdu. Çalışmaya birbirleriyle şakalaşarak ve espriler yaparak başlayan oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti. Ardından başlayan idmanda ise bu neşeli görüntü yerini kıran kırana hırslı bir çalışmaya bıraktı.

SAMANDIRA'DA ÖNEMLİ KONUKLAR

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin dün önemli konukları vardı. Sarı-Lacivertli takımın antrenmanını, Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi’nin davetlisi olarak gelen Hilal Karadeniz Eğitim Kurumları’ndaki otizmli futbolseverler de izledi. Futbolcular, antrenman öncesinde ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirirken özellikle Mathieu Valbuena büyük ilgi gördü.