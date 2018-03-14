Fenerbahçe'de futbolcular bu sezon kendileri için belirlenen 3 primi de alamazken bu durum takımın moralini bir hayli etkiledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, ilk olarak Osmanlı beraberliğin ardından ilk yarıdaki son 6 maç için belirlenen 1 milyon Euro’luk prime çok yaklaşan Sarı-Lacivertliler 5 maçı kazanmış fakat son maç olan Atiker Konyaspor karşılaşmasını kazanamamıştı. Başkan Aziz Yıldırım 6’da 6 yapılmadığı için takıma prim ödemezken, bu durumu ikinci yarının başında 3’lü maç paketleri üzerinden yeni prim sistemi belirleyerek teselli etti. Bu maçlar için de 3 maçta en az 7 puan şartı koyan yönetim ilk 3 maç olan Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında sadece 5 puan alındığı için yine prim ödemedi. Sonraki 3 maç olan Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarına da 9 puan için 750 bin Euro, 7 puan için 500 bin Euro prim belirlenirken, futbolcular ilk 2 maçta 6 puan alıp prime bir kez daha çok yaklaştılar. Fakat Beşiktaş deplasmanında maçı kaybedince yine primden mahrum kaldılar.



ESKİ SİSTEM UĞURSUZ GELDİ

Hal böyle olunca bu şekilde paket prim uygulamasının uğursuzluk getirdiğine inanılırken, bu sistem kaldırıldı. Fenerbahçe yönetimi, futbolculara haber gönderirken, “Prim açıklamayacağız ama bu demek değil ki prim kalktı. Siz bu takımı şampiyon yapın, siz yeter ki kazanın biz üstümüze düşeni yapacağız. Hak ettiğinizi alacaksınız. Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı. Futbolcuların morali bu haberle yükselirken, kafalar da tam anlamıyla derbiye odaklandı.

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