Fenerbahçeli futbolculardan derbi mesajı

Fenerbahçeli futbolcular Vincent Janssen, Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş'la yapacakları derbi maçta sarı-lacivertli taraftarlardan destek istedi.
Derbi için taraftarlara dağıtılmak üzere hazırlanan kitapçıkta açıklamaları yer alan 3 futbolcu, seyirci desteğinin önemine dikkati çekti.
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Janssen, derbi öncesi 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, "Bu karşılaşmaya da hazırız, umarım taraftarlarımız da aynı bizler gibi hazırdır. Derbide taraftarımızın desteğini arkamıza almak bizim için çok önemli olacak. Saha içinde maçın sonuna kadar taraftarımız için savaşacağız. Umarım hep birlikte bu maça ne kadar hazır ve ne kadar bu maçı kazanmak konusunda istekli olduğumuzu gösterip istediğimiz skorla sahadan ayrılırız." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcusu Valbuena da "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Umarım stadımızı tıklım tıklım doldururlar. Maç boyunca desteklerini arkamızda hissederiz. Taraftarımızın desteğiyle istediğimiz skorla sahadan ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Ekici ise derbideki önemli avantajlarından birisinin sarı-lacivertli taraftarlar olduğunu aktararak şunları kaydetti:
"Zor bir mücadele bizi bekliyor ama eğer şampiyon olmak istiyorsak, bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Bizim bu derbideki en büyük avantajımız kendi evimizde muhteşem taraftarımızın önünde oynayacak olmamız. Taraftarımızla maçın başından itibaren güzel bir atmosfer yakalayıp iyi futbolla galip gelmek istiyoruz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum, çok yetenekli ve kariyerli oyunculardan oluşan bir kadromuz var ve bu tür gerilim seviyesi yüksek maçları oynamayı iyi bilen isimlere sahibiz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var."
- fenerbahçe
- beşiktaş
- Vincent Janssen
- Mathieu Valbuena
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