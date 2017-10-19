Fenerbahçeli futbolculardan derbi yorumu

Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza ve Roberto Soldado, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacakları derbi öncesi iddialı konuştu.

Sarı-lacivertli üç futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyerek, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Derbi öncesi hazırlıklarını en iyi şekilde yaptıklarını belirten Hasan Ali Kaldırım, "Galatasaray derbisi her zaman önemlidir ama sezonun ilk bölümünde oluşan puan farkı bu maçı bizim açımızdan daha da önemli hale getirdi. Aradaki puan farkını kapatmak zorundayız. Hedefimiz bu. Kazanmamız halinde lige tekrardan heyecan gelecek ve zirveye biraz daha yaklaşacağız. Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alacaktır. Bu maçlarda atmosfer her zaman özel oluyor. Kazanmak için sahada olacağız. Daha önce yaptık, örneğin geçen sene. Yine yapabiliriz." diye görüşlerini aktardı.

Sezon başında takıma birçok yeni ismin katıldığını hatırlatan Hasan Ali, "Alışma süreci biraz zaman aldı. Aynı zamanda beklenmedik, özellikle bireysel hatalar çok yaptık. İlk bölümde puan farkı biraz açıldı. Puan farkı önemli. Bizim ligdeki geleceğimizi belirleyecek bir maç olacak. Dünya çapında bir derbi oynayacağız ve bunu takımdaki herkes biliyor. Yine de maç içinde olabilecekleri ve atmosferi anlatıyoruz. Özellikle idmanlarda herkesin isteği, arzusu ve konsantrasyonu üst düzeyde. Bu çok net görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Manchester United oyuncusu Juan Mata'nın, "Common Goal" sloganıyla başlattığı ve oyuncuların gelirlerinin yüzde 1'ini bağışladığı sosyal sorumluluk projesine dahil olmasına da değinen sarı-lacivertli futbolcu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 ay önce dijital medya ekibinden öğrendim ve organizasyon hakkında biraz bilgi aldım. Organizasyonu başlatanlarla iletişime geçip, katılmaki istediğimi söyledim. Bana teşekkür ettiler. Güzel bir organizasyon. Futbol dünya çapında güce sahip. Sahada nasıl takım halinde kazanıyorsanız, burada da ekip halinde aynı projede beraber yardımda bulunabilmek amaçlanıyor. Türkiye'den ilk oyuncu oldum. Ümit ediyorum başka isimler de katılır ve büyür."



DE SOUZA: "BANA GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİSİ"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçların dünyanın en büyük derbisi olduğunu savundu.

Takımda yeni oyunculara bu derbiyle ilgili bilgiler verdiğini anlatan De Souza, şunları söyledi:

"Bu derbinin büyüklüğünü, nasıl bir atmosfer olduğunu takım arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Soldado, daha önce Real Madrid-Barcelona derbisi gördü. Ben ve diğer birçok arkadaşımız da önemli derbilerde oynadı. Bu derbi bambaşka. Bana göre dünyanın en büyük derbisi burada. Nasıl bir tutkuyla bu derbinin beklendiğini, anlamını, önemini biliyorum. Daha önce yeni arkadaşlarımıza Beşiktaş derbisinin havasını anlatmıştım ve o zaman bile bu karşılaşmanın Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle kıyaslanamayacağını söylemiştim. Bambaşka bir havası olacağını dile getirmiştim. Bizi nasıl bir stadın ve atmosferin beklediğini biliyorum. Umarım iyi bir maç çıkarırız. Her şeyden önemlisi, galip gelmek."

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında Türkiye'de adeta hayatın durduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, "Oyuncular olarak da biz aynı hissi yaşıyoruz. Ne kadar önemli bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Puan farkını azaltmaya çok ihtiyacımız var. Oraya mütevazı şekilde, kazanma ihtiyacını bilerek, iyi hazırlanmış olarak gideceğiz. İyi çalışıyor, maç maç üzerine katarak gelişiyoruz. Umarım Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi gollerle başlarız. Erken goller bulup, taraftarımıza iyi bir müsabaka izletebiliriz. Orada kazanmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

SOLDADO: "GALİBİYET, 3 PUANDAN FAZLASI OLACAK"

Sarı-lacivertli futbol takımının yeni isimlerinden Roberto Soldado, Galatasaray derbisini heyecanla beklediklerini vurgularken, galibiyetin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Takımdaki tüm oyuncuların bu maçın önemini bildiklerini kaydeden İspanyol oyuncu, "Sezon başı fikstür çekildiğinde ilk işaretlediğiniz maç bu olur ve ne zaman oynayacağınızı beklersiniz. Bu maçta 3 puan bizim için çok önemli. Galibiyet, 3 puandan fazlası olacak." dedi.

İki takım arasındaki rekabetin, aradaki puan farkının ve deplasmanda oynayacak olmalarının maçın önemini artırdığını anlatan Soldado, şöyle devam etti:

"Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ayrıca galibiyet serisine ihtiyacımız var. Buna bir halka daha eklemek istiyoruz. Üst sıralara çıkmak ve Galatasaray'a yaklaşmayı amaçlıyoruz. Final gibi bir maça çıkacağız. Şu anda puan anlamında Galatasaray avantajlı ama farkı 5'e indirmek bizim elimizde. Önlerinde zorlu maçları var. Puan kayıpları yaşamaları mümkün. Galatasaray'ı yenerek dönmeyi amaçlıyoruz. Kendimize ve takım kalitemize inanıyoruz. Orada kazanacağımıza, bir galibiyet serisine başlayacağımıza kesinlikle inanıyoruz."

Takımdaki tüm oyuncuların kariyerlerinde önemli derbilere çıktığını aktaran Soldado, "Bu maçların nasıl yaşandığını iyi biliyoruz. Fakat Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tutku anlamında çok farklı olduğunu düşünüyorum. İnsanların bu derbiyi nasıl bir tutkuyla beklediklerini biliyorum. Umarım keyif alacağımız bir karşılaşma olur. Tansiyonun yüksek olacağının farkındayız ama bizim için önemli olan 3 puanla dönebilmek. De Souza ve Hasan Ali'nin daha önce başardıklarını tekrarlamak, aynı mutluluğu yaşamak isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

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