Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik milli takım kadrosu belirlendi.

Teknik direktör Tite, ayak tarağı kemiğindeki kırık yüzünden şubat ayından beri sahalardan uzak kalan Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'ı da kadroya aldı.

Tite, mart ayındaki hazırlık maçlarının kadrosuna aldığı Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Anderson Talisca'yı ise bu kez davet etmedi. Fenerbahçe'nün golcü yıldızı Giuliano da Tite tarafından Dünya Kupası kadrosuna davet alamadı. Öte yandan Globo Esporte'nin haberine göre Tite, 12 kişilik bir yedek kadro kurdu. Fenerbahçe'nin yıldızı, kendisine bu kadro arasında yer buldu.

Tite'nin yedek kadrosunda şu isimler bulunuyor: Neto, Vanderlei, Rafinha, Fabinho, Arthur, Lucas Lima, Giuliano, Luan, Rodriguinho, Oscar, Willian Jose, Gabigol.

2018 Dünya Kupası’nda İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan'ın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek Brezilya'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Savunma: Danilo (Manchester City), Marquinhos, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Pedro Geromel (Gremio), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter), Fagner (Corinthians)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho, Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Forvet: Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain), Taison (Shakhtar Donetsk)