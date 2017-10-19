Fenerbahçeli Hasan Ali, 'Common Goal' projesine katıldı

İspanyol milli futbolcu Juan Mata'nın öncülük ettiği yardıma muhtaçlara destek vermek amacıyla kurulan "Common Goal" (Ortak Amaç) hareketine, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'dan destek geldi.

Futbolcuların maaşlarının minimum yüzde 1'ini bağışlayarak destek olduğu organizasyona Türkiye'den katılan ilk isim, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan milli futbolcu, "Common Goal hareketine katılmaktan gurur duyuyorum. Birlikte çalışma sonucunda futbol, tüm dünyada büyük ve kalıcı etkiler yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Manchester Unitedlı yıldız futbolcu Juan Mata da desteği nedeniyle Hasan Ali'ye teşekkür ederek, "Hareketimize 6 ülkeden 10 futbolcu katıldı. Türkiye'den destek veren ilk futbolcu Ali oldu. Hoş geldin!" mesajını yazdı.

Juan Mata'nın öncülüğünde sezon başında başlayan harekete şu ana kadar Alman futbolcular Mats Hummels, Serge Gnabry ve Dennis Aogo, Hoffenheim'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini, Avustralyalı golcü Alex Brosque, ABD'li milli kadın futbolcular Alex Morgan ve Megan Rapinoe katıldı.

— Juan Mata García (@juanmata8) October 19, 2017

— Hasan Ali Kaldırım (@HAK3) October 19, 2017

hasan ali kaldırım

Juan Mata

Common Goal