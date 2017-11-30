Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber

Fenerbahçe'ye bu yaz transfer olan Mehmet Ekici ilk olarak 31 Temmuz'da sakatlık yaşadı. Sahalardan 41 gün uzak kalan Mehmet, ikinci sakatlığını ise 14 Ekim'de yaşadı. Yaklaşık 1 ay sonra çalışmalara başlayan milli futbolcu, son olarak Adana Demirspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yani 29 Kasım'da sakatlandı. 21 gün forma giyemeyecek.

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