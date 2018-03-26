AMK'nın haberine göre; Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunun ardından kafasında sarı-lacivertli kulübü bitiren Ozan Tufan'ın Galatasaray'da forma giymek istediği ortaya çıktı.

Kendisini milli takımda yıldız seviyesine çıkartan Fatih Terim'e olan sevgisi herkes tarafından bilinen genç futbolcu, İmparator, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladığında, "Babam geldi" ifadesini birçok yerde kullanmaktan da çekinmemişti.

Sezon sonunda Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacak olan 23 yaşındaki futbol cunun yakın çevresine Fatih Terim'le çalışmak istediğini söylediği öğrenildi. Babası gibi gördüğü Terim'le yeniden çıkışa geçeceğine inanan Ozan, bu yüzden Avrupa'ya gitmek istemiyor. Menajeriyle da görüşen yıldız futbolcu, "Fatih hocam beni isterse başka takım aramana gerek yok. Her türlü fedakarlığı yaparım" ifadelerini kullandı.