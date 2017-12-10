Kabus gibi günleri geride bırakın Fenerbahçe’de artık yüzler gülüyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kelimenin tam anlamıyla Samandıra’da bahar havası var ve geleceğe umutla bakılıyor. Son derece zorlu Bursa deplasmanından da alınan 3 puan keyifleri tam anlamıyla yerine getirdi. Böylece üst üste 4 maç kazanılırken hem teknik direktör Aykut Kocaman hem de futbolcular rahat bir nefes aldılar. Bunun da ötesinde Sarı-Lacivertli taraftarın takıma olan güveni arttı ve tribünler dolmaya başladı. İşte bu görüntüdeki Fenerbahçe’de futbolcular Bursaspor maçı sonrasında kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptılar.

''DAHA FAZLA TÖKEZLEYECEKLER''

Futbolcuların ortak düşüncesi şu: “Şampiyonluk için ilk kapıyı araladık. Artık rakiplerin maçlarından ne skor çıkacak diye bekleme konumundan kendi kaderimizi kendimiz belirleyecek noktaya geldik. Şampiyonluk için en önemli kriter budur. İpler artık bizim elimizde. Kazanma alışkanlığı edindik. Özgüvenimiz yerine geldi. Biz bu şekilde maçlarımızı kazanmaya devam ettikçe rakipler de daha fazla tökezleyecektir.”

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU!

Aykut Kocaman Bursaspor maçı sonrasında oyuncularını tebrik ederken, “Golden sonra özellikle ofansif anlamda daha dikkatli olmalıydık. 2. golü bulmamamız bizi anlamsız bir riske sürükledi. Rakibi bulduğumuz ilk fırsatta nakavt etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Dönüş yolculuğunda da bir süre uyumayan futbolcular birbirleriyle bol bol şakalaşırken, espiriler havada uçuştu. Takımda uzun bir aradan sonra böylesine keyifli bir ortam yaşandı.