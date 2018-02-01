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Fenerbahçe'de son dakika! Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Skrtel 3 hafta yok

Fenerbahçeli Martin Skrtel'in 3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi

01 Şubat 2018 Perşembe, 16:18:24 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel'in yaşadığı sakatlıktan dolayı sahalara dönmesinin 3 haftayı bulabileceği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol dizinde oluşan kıkırdak bozulması nedeniyle tedavisi süren Slovak savunma oyuncusunun iyileşmesi 3 haftayı bulacak.

Skrtel'in bu sürede yapılan tetkiklerinde durumunun iyiye gitmesi durumunda takımla çalışmalara başlayacağı öğrenilirken, şu an için Slovak stoperin ameliyat edilmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor maçında forma giyemeyen Skrtel, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını da sakatlığından dolayı kaçıracak.

Fenerbahçe'de diğer stoperlerden Luis Neto'nun sakatlığı sürerken, Yiğithan Güveli sezonu kapatmıştı. Neto'nun Gençlerbirliği maçında da oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen ile Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları devam ediyor.

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Yorumlar 3
  • Misafir 31 dakika önce
    Fenerbahce’de ciddi bir kadro skintisi yasaniyor, buna ragmen dimdik ayakta. Eger bu eksiklere ragmen sampiyonluk yolunda hala devam ederse gercekten helal olsun. Sayet sampiyon bile olursa diger buyukler buyuk sok yasar. Not besiktasliyim.
  • Misafir 47 dakika önce
    Geçmiş olsun futbol hayatını bile bitirir böyle sakatlıklar.
  • Misafir 1 saat önce
    BU TAKIMIN SAĞLIK EKİBİ NE İŞ YAPAR ACABA. FUTBOLCU 2-3 HAFTA OYNAMIYOR SAKAT DİYE, SONRA 1 AY YOK AÇIKLAMASI YAPILIYOR.
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