Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının 2018-2019 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için satışa sunulan kombine biletlerden 31 bin adet satıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon toplam 39 bin kombine satışa çıkarıldı ve genel satış başlamadan taraftarlar 31 bin kombine bilet aldı.

Toplam 5 bin kombine kartın genel satışı da bu sabah başladı. Genel satış işlemi hem Ülker Stadı'nda hem de Passolig'in internet sitesinde yapılıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, genel satışa da büyük ilgi gösterdi ve dün geceden itibaren Ülker Stadı önünde kuyruğa girdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 3, 2018

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon öğrenci tribününü de devreye sokacak. Migros tribününün alt bölümünde yalnızca öğrenci taraftarlar için 3 bin 97 bilet 16 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.

Sarı-lacivertli kulüp, kombine kartlara büyük ilgi gösteren taraftarına teşekkür etti.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2018-19 sezonundan itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Migros Alt tribününde özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü, her koşulda Fenerbahçe’nin renklerine gönül veren genç taraftarlarımızı bekliyor!

Bitmek bilmeyen enerjileriyle eğitim hayatlarını sürdürürken, zorlu koşullarda tribünlere gelerek takımımızın yanında yer alan öğrenci taraftarlarımız, bundan böyle Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Migros Alt bölümünde özel oluşturulmuş Öğrenci Tribünü’nde ağırlanacak ve Migros Alt Tribünü’nde takımımızı eşsiz enerjileriyle destekleyecekler!

Aşağıdaki katılım koşullarına uygun olan Fenerbahçeli öğrencilerimizi yeni sezonda takımımızı desteklemek üzere Öğrenci Tribünü’nde yer almaya bekliyoruz.

Öğrenci Tribünü’nde yer almak için katılım koşulları:

- 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğan Fenerbahçeliler, Öğrenci Tribünü’nde yer alabilecektir.

- Öğrenci Tribünü için satışa çıkacak olan kombine kartları, yalnızca stadımızda yer alan Kombine Satış Merkezi’nden satılacak olup, 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren %50 indirimle 600 TL’den satışa çıkacaktır.

- Öğrenci Tribünü için satışa çıkacak kombine kartlarının işlemleri sırasında, öğrenci belgesi (e devletten çıkarılması zorunludur), öğrenci kimliği ve nüfus cüzdanı olmak üzere, bahsedilen 3 belgenin hepsinin birlikte fiziksel ibrazı gereklidir.

Not: Öğrenci tribünümüz için çıkartılacak kombine kart sayısı 3.097 adettir."