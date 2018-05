Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mathieu Valbuena, Türkiye'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına tam destek veren Fransız futbolcu, "Yaklaşık 1 yıldır burada oynuyorum, burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan modern statlara değinen tecrübeli futbolcu, "Ligdeki tüm stadyumlar muhteşem. Bu yüzden harika bir şampiyona olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye insanının organizasyon için heyecanlı olduğunu dile getiren Valbuena, "Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Çok sıcakkanlı ve misafirperverler. EURO 2024 adaylığı her stadyumda, her şehirde hissediliyor. Türkiye'nin adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa şampiyonası için gereken her şey var" ifadelerini kullandı.