Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 28. hafta maçında yarın Osmanlıspor ile Ülker Stadı’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00’te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Buraya kadar Sarı-Lacivertliler için her şey normal. Sevindirici olan ise Vincent Janssen’in takımla birlikte çalışmalara başlaması.

KEYFİNE DİYECEK YOK

Hollandalı yıldız uzun ve yoğun tedavilerin ardından geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlamıştı. Vincent Janssen dün antrenmanın ilk bölümünde takımın topla yaptığı çalışmaya katılırken adeta çocuklar gibi şendi. Mutluluğu her halinden belli olan genç yıldızın bu sevincine diğer takım arkadaşları da ortak oldu. Hollandalı oyuncu idmanın ikinci bölümdeyse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.