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''BANA YÖNETİCİLERDEN GELEN MAİLİ GÖSTERDİ''

''O süreçte Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı'nın kendisine sözleşme gönderdiğini söyledi. Ben de detaylar sorunca bu maili bana gösterdi. CC'lerde de Ali Ravcı'nın maili vardı. İsmi doğru olarak yazıyordu. Hakan isimli şahıs da herkes tarafından tanınan ve güvenilir bir kişi görünümündeydi. Transferin gerçekleşmesi için harcamalar yaptığı için de parayı verirken çok düşünmedik. Sözleşmeyi de gösterince herhangi bir sorun olduğunu o anda düşünemedik. Parayı ödedikten sonra Hakan, her gün sorduğum sorulara başka başka cevaplar vermeye başladı. Bana sürekli başkan ve teknik direktör ile görüştüğünü söyleyip transferi erteledi. Daha sonra ortadan kayboldu ve bir daha ulaşamadık.