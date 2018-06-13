Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığına seçilmesinin ardından taraftarlardan gelen talepler ve kampanya çağrıları doğrultusunda Fenerium "Tam zamanı şimdi" temasıyla yeni bir koleksiyon hazırlıyor. Koleksiyon dahilinde farklı tişört modelleri, şallar ve taraftarların yoğun talep gösterdiği Ali Koç'un kongrede kolunda bulunan bileklik modeli de bu kapsamda satışa sunulacak.

Kongrenin ardından oluşan olumlu hava sonrasında, Fenerium satış rekorları kırmaya devam ediyor. Kongre sonrasındaki geçen 10 günlük dönemde 8 milyon TL'nin üzerinde ciro gerçekleştirildi. Yoğun şekilde toplu forma satın alma taleplerinin de devam ettiği gelen bilgiler arasında...