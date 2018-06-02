Fenix - Cerro maçı rakamları

Fenix ve Cerro, 03 Haziran 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 1 puanlı Fenix 8. sırada bulunuyor, Cerro 11 puana sahip ve 2. sırada. Fenix, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cerro, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 386 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenix kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cerro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fenix önceki hafta Progreso mücadelesinde 2-0 kazandı.

Cerro ise Boston River maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fenix, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Cerro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerro, 3 gol atarken 0 gol yedi.