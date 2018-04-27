Fenix - Danubio maç önü

Uruguay Premier Lig Apertura maçında Fenix ile Danubio, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. 14 puanlı Fenix 11. sırada bulunuyor, Danubio 24 puana sahip ve 3. sırada. Fenix, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Danubio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 410 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenix kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Danubio sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fenix son haftadaki Nacional Montevideo müsabasında 1-0 yenildi.

Danubio ise Racing Club Montevideo maçında 5-2 yenildi.

Fenix, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fenix, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Danubio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Danubio, 10 gol atarken 6 gol yedi.