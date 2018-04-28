Fenix - Danubio maç önü

Fenix ve Danubio, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 14 puanlı Fenix 11. sırada bulunuyor, Danubio 24 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Fenix, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Danubio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 410 kodlu maçı oynayanlar; Fenix galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.20, Danubio galibiyet oranı 1.75.

Fenix önceki hafta Nacional Montevideo mücadelesinde 1-0 yenildi.

Danubio ise Racing Club Montevideo karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenix, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Danubio, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Danubio 10 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.