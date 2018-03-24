Protoss tarihinin en büyük kahramanlarından Fenix, Heroes of the Storm’da mücadele etmeye geliyor. Fenix, Protoss’ların baş gezegeni Aiur’un Zergler işgali sırasında kahramanca savaşmasına rağmen yenik düşüyor. İşgal sonrasında elde edilen bedeni, bir Dragoon’un içine yerleştiriyor. Böylece onurlu ve cesur mücadelesine devam eden Fenix’i ölüm bile durduramıyor! HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

YETENEKLER

Plasma Cutter (Q): İşaret ettiğiniz noktadan başlayarak, Fenix’i merkez kabul eden bir lazer çemberi çizmenizi sağlıyor. Lazerin hasar gücü yüksek olmasa da, rakiplerini 4 saniye boyunca yüzde 25 yavaşlatacak ve aynı zamanda normal saldırılarınıza devam edebileceksiniz. Hem koridor tutmada hem de rakiplerinizi yakınınıza yaklaştırmama açısından oldukça etkili bir yetenek.

Weapon Modes (W): Fenix’in normal saldırılarının iki farklı versiyonu mevcut. Bu yetenekler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İlk versiyon Repeater Cannon, yüzde 150 saldırı hızına sahip olmanızı sağlıyor. Tek bir düşmana odaklanmanın faydalı olduğu durumlarda kullanmalısınız. Diğer saldırı modu ise Phase Bomb. Saldırı menzili daha yüksek ve verdiğiniz hasar etrafa saçılıyor olacak. Fenix’in aslında en kritik noktası, ne zaman hangi saldırı modunu kullanmanız gerektiği! Phase Bomb’u yine koridor tutmada kullanabilir ya da takım savaşlarında sıkışık pozisyonlarda beklenmedik bir saldırı potansiyeline sahip olabilirsiniz.

Warp (E): Protoss’ların bir başka karakteristik özelliği ise kendilerini ışınlama teknolojilerine sahip olmaları. Warp yeteneğiyle işaretlediğiniz bölgeye 0.75 saniye sonrasında ışınlanabilirsiniz. Bu süre zarfında rakip takım yeterince hızlı davranırsa ışınlanmanızı engelleyebilir. Bu da beklenmedik ve oldukça kötü bir pozisyonda kalmanıza sebep olabilir. Özellikle kaçış için yüksek mesafe kat etmenizi ve duvarların ötesine geçmenizi sağlayan Warp yeteneği, kritik durumlarda saldırı amaçlı da kullanılabilir.

HEROIC YETENEKLER

Purification Salvo (R1): Tek başınıza oynadığınız karşılaşmalarda tercih edeceğiniz heroic yetenek. 1.5 saniyelik odaklanma süresinde, önündeki 180 derecelik uzun bir yaydaki rakip kahramanları işaretler. Odaklanma süresi tamamlandığında her bir kahramana 5 adet yüksek hasarlı füze fırlatır. Bu füzeler yavaşlamış düşmanlara yüzde 50 daha fazla hasar verir. Herhangi takım birliğine gerek olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Planet Cracker (R2): Eğer arkadaşlarınızla giriyorsanız, aradığınız yetenek bu. Gezegenleri çatlatacak hasar gücüne sahip. 0.5 saniyelik yapım süresinden sonra, seçtiğiniz çizgide 4 saniye boyunca menzili sonsuz olan dev bir lazer oluşturmanızı sağlar. Hareket edemiyor ve bir kez kullandıktan sonra yönünü değiştirmiyor olmanız bu yeteneğin dezavantajları. Ama rakip takımı bir arada tutan, sıkıştıran, alan etkili sersemleten yeteneklerle kullanıldığında maksimum etkiyi gösterebilirsiniz. Bu hasar o kadar yüksek ki, en dayanıklı kahramanları bile 4 saniye boyunca vurabilirseniz, canlarının eridiğini görebilirsiniz. Fenix, adeta Aiur’da kaybettiği savaşın acısını tek bir yeteneğe odaklayıp karşı takımdan çıkarıyor!