İngiltere'nin efsane fulbolcularından David Beckham, Nusret'in New York'taki restoranına gitti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'nin restoranına ünlü isimler gelmeye devam ediyor. Kanye West, Drake, P.Diddy ve Leonardo DiCaprio gibi ünlü yıldızları ağırlayan Nusret'in son konuğu ise İngiltere'nin efsane futbolcularından David Beckham oldu.

Beckham, çocuklarıyla birlikte öğle yemeği için soluğu Nusret'te aldı.

İngiltere'nin efsane fulbolcularından David Beckham, İnstagram hesabından paylaştığı video ile büyük beğeni topladı. Videoda ise fenomen kasap Nusret Gökçe yer aldı.

Görüntüde, Nusret hazırladığı eti keserken mekanda bulunan müşteriler de büyük ilgiyle izledi. Nusret kendisiyle bütünleşen saltbae hareketini de yapmaktan geri kalmadı.

Eti kesen fenomen kasap Nusret daha sonra elindeki bıçakla David Beckham'a ikram etti.

Beckham ise İnstagram üzerinden şunları yazdı:

"Harika bir öğle yemeği için teşekkür ederiz ... Sizinle tanıştığınıza ve cehennemden birine geldiğiniz için teşekkürler"