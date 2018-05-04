‘Fenomen’ olamayan YOUTUBER’ı markalarla buluşturdu

Küresel Dijital Raporu’na göre, 2018 yılında dünyada sosyal medya kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artışla 3.1 milyar kişiyi buldu. Artan sosyal medya kullanımına bağlı olarak da, takipçi sayısı milyonları bulan bazı kişiler birer fenomene dönüştü. Sadece paylaşımları ile milyonların beğenisi kazanan bu kişiler, zamanla markaların da radarına girdi. Gelinen noktada, markalar kendilerine uygun gördüğü sosyal medya fenomenleri ile müşterilerine ulaşmak için işbirliğine gitmeye başladı. Bu pazarlama yöntemi ile markalar milyonlarca kişiye ulaşırken, sosyal medya fenomenleri de ürettikleri içeriklerden gelir elde etmiş oluyor. Bu yeni iş alanına odaklanan Adverport isimli yerli bir girişim, Youtube’da video içerik üreticisi olarak faaliyet gösteren ama fenomen olmayan ‘Youtuber’lara, markalardan gelir elde edebilecekleri bir platform yarattı. Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik programına da dahil olan girişim, Youtube kanalına içerik üreten video yayıncılarını markalar ile buluşturarak dünyada 5 binden fazla izleyicisi bulunan tüm Youtube kanallarını potansiyel reklam verenlere dönüştürmeyi hedefliyor.

MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR

Reklam veren ile video içerik üreticisi arasında köprü olmak istediklerini belirten Adverport Kurucu Ortağı Burak Bozkurt, “En az 200 bin takipçiye erişebilen fenomenler yerine, bir ajans ile çalışmayan, sosyal medyadan gelir elde edemeyen ve 10 bin-50 bin aralıklarında takip edilen mikro influencer’ların gelir elde etmelerini sağlıyoruz” dedi. Bozkurt, bu sayede daha önce ürettikleri videolardan yeterli gelir elde edemeyen Youtube kanallarının Youtuber olmayı bir meslek haline getirebildiklerini belirtti.

TÜRKİYE DÜNYANIN %1’i

Dünyada 10 milyar doların üzerindeki sosyal medya reklam pazarının büyüklüğünün 100 milyon dolardan fazlası Türkiye’deki kampanyalardan oluşuyor.

Workup Girişimcilik programına dahil olduktan sonra 5 ay içerisinde işlem hacimlerini 10 kat artırdıklarını da aktaran Burak Bozkurt, “Workup programının bize sağladığı doğru mentorluklar ve eğitimlerle deneyim olarak eksik kaldığımızı düşündüğümüz her sorunu çözebiliyoruz” diye konuştu.

30 MARKAYA 360 BİN AKTİF İZLEYİCİ GETİRDİ

Youtube kanallarının izleyici kitlesini yaş aralığı, lokasyon ve ilgi alanları olarak analiz ederek marka ile kendisine en uygun Youtube kanalını buluşturduklarını aktaran Burak Bozkurt, “Bu sayede hem markalar düşük bütçeler ile kullanıcılarına ulaşabiliyor, hem de video içerik üreticileri gelir sahibi oluyor” dedi. 2018’in ilk 4 ayında 30’un üzerinde marka ve 100’ün üzerinde influencer’a aracılık ettiklerini kaydeden Bozkurt, “Bugüne kadar 100’ün üzerinde influencer ile toplamda 4.5 milyonun üzerinde izlenmeye erişerek, 30’un üzerinde markanın ürün ve hizmeti ile 360 binin üzerinde aktif izleyicinin etkileşime geçmesini sağladık” dedi.

‘10 MILYAR DOLARLIK PAZARIN % 5’INE TALIBIZ’

PeakUp Bilişim Teknolojileri’nden yatırım aldıklarını kaydeden Burak Bozkurt, bu yatırımla birlikte güncel değerleme tutarlarının da 3 milyon TL olduğunu paylaştı. Gelir modellerini de anlatan Bozkurt, “Adverport markalar ile reklam işbirliği yapılan her videodan toplamda yüzde 20 komisyon alınıyor. Komisyonun yarısı Youtube kanalından (% 10), yarısı müşteriden (% 10) alınıyor” dedi. Bozkurt, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına açılarak dünyada 10 milyar dolar olan sosyal medya reklam pazarından yüzde 5’lik pay elde etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

‘Fintech’te henüz bir kazanan yok’

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG, 36 ülkeden katılımcıyla gerçekleştirdiği Küresel Fintech Araştırması’nı yayınladı. Arştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, “Yapay zekâ, makine öğrenimi, nesnelerin interneti ve blockchain gibi gelişmekte olan teknolojiler finans kuruluşlarının hizmet sunma yöntemlerini yeniden şekillendiriyor. Finans kuruluşlarının 2017 yılında fintech’lere ve dijital inovasyon çalışmalarına 31 milyar dolardan fazla yatırım yapması bunun kanıtıdır” dedi. Fintech’le ilgili geliştirilecek yaklaşımın tek bir formülü olmadığını kaydeden Cantürk, “Finans kuruluşları ortaklık kurma, satın alma, kaynak kullandırma ve yatırım yapma gibi birçok farklı yöntem benimsiyor. Fintech alanında bugün itibarı ile net bir kazanan yok” diye konuştu.

FİNANSAL HİZMETE TEKNOLOJİ GEREKLİ

Rapora göre, Fintech’in hızlı gelişimi bankalar, sigorta şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan geleneksel finans kuruluşlarını yeni bir gerçeklikle yüzleşmeye zorladı. Yıllardır kullanılan ürünler ve hizmetlerin dijital dünyada artık birer seçenek olmadığının vurgulandığı raporda, eski altyapıların yerini daha yeni, daha etkin teknolojilerin almasının şart olduğu kaydedildi.

Vodafone girişimcileri ‘Vitrin’e çıkaracak

Vodafone, bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital servis ya da ürün sağlayan firmalarla işbirliği yapmak üzere “Vodafone Vitrin” adıyla yeni bir program geliştirdi. Program kapsamında yerli scaleup firmalara (büyümekte olan girişimci firmalar) satış, pazarlama, teknoloji ve operasyon konularında destek verecek olan Vodafone, sağlayacağı kaldıraç etkisiyle bu firmaların Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümesine yardımcı olmayı hedefliyor. Program kapsamında, “Vodafone Vitrin” üyelerinin inovatif ürün ve servislerinden yararlanmak isteyen Vodafone müşterileri için mobil ödeme ya da kredi kartıyla ödeme seçeneklerinden oluşan bir platform yaratılacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Scaleup firmaları ile kurduğumuz işbirliğiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıran dijital ürün ve servislerin gelişmesine destek olacağız. Amacımız, ‘Vodafone Vitrin’ üyelerinin hızlı, doğru ve etkili büyümesini sağlamak ve onlara değer katmak. Bu firmaları kaldıraç etkisiyle Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyütmek istiyoruz” dedi.

2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK SAĞLAYACAK

Başvurularda, firmaların müşteri tarafındaki bir problem alanına yönelik tasarlanıp geliştirilmiş, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak bir çözüm sunmasına, bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlamasına, söz konusu ürün ya da servisin ölçeklendirilme potansiyeli taşımasına dikkat ediliyor. “Vodafone Vitrin” kapsamında firmalara 500 bin TL, 1 milyon TL ve 2 milyon TL değerinde olmak üzere üç farklı ölçekte yıllık satış ve pazarlama desteği sağlanıyor.

Grants4Apps Turkey’de seçilen 6 girişim belli oldu

Bayer tarafından ilk olarak 2014 yılında Berlin’de başlatılan Grants4Apps Girişim Hızlandırma Programı, Grants4Apps Turkey adıyla Türkiye’de ilk kez bu yıl başvuru kabul etti. Sağlık alanındaki yerel girişimcilere ve ekosisteme destek amacıyla yürütülen Grants4Apps Turkey kapsamında Bayer, seçilen her bir girişimciye 50 bin TL hibe, 100 gün süren çalışma alanı, eğitim ve mentorluk desteği verecek. 120’nin üzerinde başvuru alan Grants4Apps Turkey’in kazanan 6 girişimi ise Digime3D, PatiBuddy, PONS, TION, Vivoo ve Yubi oldu. Bayer Türk CEO’su Hubert Braun, “Grants4Apps ile hem Bayer içinde, hem de sektörde inovasyon kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Fizyoterapi tedavisini evden sunuyor

Portekiz merkezli bir girişim olan Sword Health, dijital fizyoterapi çözümleri sunuyor. Girişim, hastaların sağlık kuruluşlarına gitmeden evlerinde tedavi görmelerini sağlıyor. Hareket takibi yapan sensörleri yapay zekâ yazılımı ile entegre eden girişim, vücuda yerleştirilen sensörlerin anlık sunduğu verilerin analizi prensibiyle faaliyetlerini yürütüyor. Sword Health CEO’su Virgílio Bento, elde edilen verilerin fizyoterapistler tarafından yorumlandıktan sonra hastalara bildirimde bulunulduğunu söyledi. Bento, “Girişimimiz sayesinde hastaların tedavi için hastaneye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırken, fizyoterapistlerin de daha çok hastaya ulaşmasını sağlıyoruz” dedi. Sword Health son olarak 4.6 milyon dolarlık bir tohum yatırımı aldı.

Kitlesel Fonlama Forumu 8 Mayıs’ta gerçekleşecek

Kitlesel Fonlama Derneği’nin düzenlediği Kitlesel Fonlama Forumu, 8 Mayıs’ta Maslak’ta gerçekleşecek. Forum, kitlesel fonlama farkındalığını artırmayı, gerekli düzenlemeler üzerinde yeni yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunmayı amaçlıyor. Kitlesel Fonlama Derneği’nin kurucusu Savaş Ünsal, “Kitlesel fonlama yaygınlaştıkça hayata geçirmeye çalıştığı girişim için destek arayan herkese yeni kapılar açılacak” dedi.