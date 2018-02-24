Almanya'da köpeği ile birlikte babasının 50 yıllık sepetli motosikleti ile gezerken fenomen olan Çılgın Türk lakaplı berber Gürkan Yoğurtçu, Alman köpeklerinin tüylerini tıraş edip parasını Mersin'deki sokak köpeklerine yollayarak dikkat çekmişti. İHA'nın haberine göre motosikletiyle 4 bin kilometre yol katederek Almanya'dan İstanbul'a gelen Gürkan Yoğurtçu, motosikleti ile Taksim'de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
"ALMANYA'DA FENOMEN OLDUM"
Çılgın Türk lakaplı Gürkan Yoğurtçu, "1990 yılında Mersin'den Almanya'ya gittim. Orada çalıştım ve daha sonra evlendim. Kuaför dükkanı açtım. 28 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Bundan 8 yıl önce karavanla Türkiye'ye gelmiştim. Babamın eski bir java motosikleti vardı. Onu sepetiyle birlikte alıp karavanın arkasına koydum. Motosikleti Almanya'ya götürüp restore ettim. Benim köpeklerim vardı. Köpeklerim bunun içerisine binince Almanya'da dikkat çekti. Herkes benim fotoğraflarımı çekti. Almanya'da yayın yapan televizyonlara çıktım" dedi.
"ALMANYA'DA BİR NUMARA SEÇİLDİM"
Almanya'daki birçok televizyon programına konuk olan Gürkan Yoğurtçu, "Almanya'da bana 'Çılgın Türk' derlerdi. Almanya'nın bir numarası seçildim. Çılgın Türk derlerdi. Motorumda da Çılgın Türk yazıyor. Çok fazla dikkat çekince başka televizyonlar benimle röportaj yapmaya geldi. Bir Türk olarak orada gururlandım. Orada küçük bir şey yaptığın zaman bunu büyütürlerdi ama büyük bir şey yaptığımız zaman güzel olanı küçültmeye çalışırlardı. Ama benim olayımı baya büyüttüler. Türk'ün hayvan sever olduğunu gördüler" ifadelerini kullandı.
"TIRAŞ ETTİĞİ KÖPEKLERİN PARASINI TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR"
Kardeşiyle birlikte memleketinde bulunan hayvan barınağına bağış yaptığını ifade eden Yoğurtçu, "Mersin'de bulunan hayvan barınağına her ay yüklü bir miktarda para yardımı yapıyorum. Köpeklerin saçlarını kesiyorum. Aldığım bir kuaför salonunun bir odasında saç kesiyorum. Oradan aldığım parayı her ay boyunca Mersin'e gönderiyorum. Mersin'de sokak hayvanlarının yanı sıra çocuklara da yardım ediyorum. Kimseden bir beklentim yok. Kimseden de bir şey istemiyorum. Yalnız benim yapmış olduğum güzel olayları herkes yapsın, herkes görsün. Kimin elinden ne kadar geliyorsa yapsınlar. Biz ön ayak oluyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
"ALMAN POLİSİ BİLE BENİ DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKİYOR"
Gürkan Yoğurtçu kendi tasarımı olan ilginç motosikleti ile birlikte Almanya'dan 4 bin kilometre yaparak İstanbul'a geldi. Taksim'e gelerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Berber Gürkan Yoğurtçu, "Benim motorumdan Almanya'da ve Avrupa'da yok. Motorun üzerinde sepetiyle birlikte köpeklerimle yolda giderken onların kafalarında kask ve gözlük var. Kırmızı ışıkta durduğum zaman millet inip sağdan soldan herkes fotoğrafları çekiyor. Artık polisler bile beni tanıyor.
Bırakın halkı, polis bile beni durdurup fotoğraf çekiyor. İlginç ilgiyle karşılaşıyorum. Artık bu olaylar benim için doğal olmaya başladı. 2015 yılında motorla Türkiye'ye gelmiştim. Şimdi yine motorla Almanya'dan buraya motorla geldim. Bu motorumda bayağı dikkat çektiği için insanlar fotoğraf çekmek istiyor. Bence sakıncası yok" dedi.
Köpeklerinin isminin ilginç olduğunu da aktaran Yoğurtçu, "Köpeğimi aldığım zaman çok küçüktü ve adını ben boncuk koydum. Ama bayağı büyüdü, şimdi 50 kilo oldu. Küçük köpeğimin 10 kilo adı da Laki. İkisi de çok sevimli. Hayvanı sevemeyen kimseyi sevemez. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama vurmak zorunda da değil. İnşallah benim sesim gerektiği yerlere ulaşır" açıklamasında bulundu.
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