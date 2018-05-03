Kalça kırığı sonrası tedavi sürecinde olan Ferdi Merter’in yoğun bakıma alındığı haberini sanat dünyasının felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Akay'ın o paylaşımı:

"Usta oyuncumuz Ferdi Merter, emboli nedeni ile yoğun bakıma kaldırıldı. Ankara’da bulunan bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve beyin sol lobu zarar gören değerli oyuncumuzun durumu ağır, hayati tehlikesi sürüyor, dualarınızı eksik etmeyin."