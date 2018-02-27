Kiralık Aşk, Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi gibi son yılların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan, usta oyuncu Ferdi Merter’den kötü haber geldi.



Ünlü sanatçı Onur Akay, Twitter adresinden Merter’in evinden çıkarken talihsiz bir kaza geçirdiğini duyurdu.



Akay, “Ferdi Merter, Ankara'daki evinden çıkarken tansiyon problemi yüzünden başının dönmesi ile yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan değerli oyuncumuzun kalça kemiği kırıldı ve ameliyat oldu. Doktorları, 12 hafta sonra eski sağlığına kavuşacağını söylüyor. Acil şifalar dilerim.” notunu düştü.

— Onur Akay (@_onurakay_) February 27, 2018