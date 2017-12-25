Özbeğen, 2008'de hazırladığı vasiyetnameyle tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bıraktı.

Saklambaç’ın haberine göre, sanatçının 18 yıl önce evlat edindiği Hilmi Özbeğen ise mirastan pay alabilmek için vakıfa dava açtı. Hilmi Özbeğen'in İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde vakıfa açtığı davada uzlaşma sağlandı.

Tarafların anlaşması üzerine Ferdi Özbeğen'e ait Levent'teki taşınmazın yarı oranındaki hissesinin tapuda Hilmi Özbeğen ve TEV adına eşit olarak tescili yönünde karar alındı.

Hilmi Özbeğen

Ferdi Özbeğen