Ferdi Tayfur'un hayatı film oluyor

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un hayatı belgesel filme çekilecek. Yapımcı Mehmet Yıldırım ile bir araya gelen Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, "Babamın hayatının ölümsüzleşmesini istiyorum" dedi.





Usta ses Ferdi Tayfur'un kızı, bir çekimde bir araya geldiği yapımcı Mehmet Yıldırım'dan belgesel teklifi aldı. Mehmet Yıldırım, "Babanın büyük hayranıyım. Onun hayatını ölümsüzleştirmek, sevenlerine hediye olarak kalacak bir belgesel çekmek istiyorum. Sen de oynarsan memnun olurum" dedi.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatının ve nasıl ünlü olduğunun konu alınacağı filme Tuğçe Tayfur'un da oynamasını isteyen yapımcı, Tayfur'ların olumlu yaklaştığını ve prosedürleri hallettikten sonra çekimlere başlamak istediklerini söyledi.

Tuğçe Tayfur babasının da onayını aldıktan sonra böyle bir projede yer alabileceğini belirtti.

ferdi tayfur

Ferdi Tayfur filmi

Ferdi Tayfurun hayatı belgeseli

Ferdi Tayfurun hayatı filmi