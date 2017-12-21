Aydoğan Tayfur, amcasının eserini çaldığı iddiasına ek olarak da Ferdi Tayfur'un ''Bir aileye bir Ferdi Tayfur yeter'' diyerek kendisinin önünü kestiğini anlattı.

"KLİP ÇEKİMİNİ BAHANE ETTİ, CENAZEYE KATILMADI"



Aydoğan Tayfur ayrıca ''Amcası Ferdi Tayfur'un yaptığı hırsızlığı ve ikinci bir Tayfur'un sanat dünyasındaki yükselişini engellemesini geçmişte belki affedebileceğini ama öz amcasının cenazesine bile klip çekimini bahane ederek katılmayarak büyük bir vefasızlık göstermesini asla affetmeyeceğini'' ifade etti.

Aydoğan Tayfur, 2009 yılından itibaren amcası Ferdi Tayfur ile görüşmediğini sözlerine ekledi.

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Aydoğan Tayfur