Ferencvaros - Diosgyor düellosu

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Ferencvaros, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Diosgyor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 62 puanlı Ferencvaros 2. sırada bulunuyor, Diosgyor 33 puana sahip ve 10. sırada. Ferencvaros, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Diosgyor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 276 kodlu maçı oynayanlar; Ferencvaros galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Diosgyor galibiyet oranı 0.00.

Ferencvaros önceki hafta Paksi SE mücadelesinde 0-2 kazandı.

Diosgyor ise Puskas FC karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Ferencvaros, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ferencvaros, kendi sahasında 43 gol attı, 13 gol yedi.

Diosgyor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Diosgyor, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.