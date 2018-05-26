Ferencvaros - Diosgyor maçı rakamları

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Ferencvaros, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Diosgyor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Ferencvaros 62 puanla 2. sırada, Diosgyor 33 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ferencvaros, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Diosgyor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 276 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ferencvaros kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Diosgyor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ferencvaros önceki hafta Paksi SE mücadelesinde 0-2 kazandı.

Diosgyor ise Puskas FC karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Ferencvaros, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ferencvaros, kendi sahasında 43 gol attı, 13 gol yedi.

Diosgyor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Diosgyor, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.