Ferencvaros - Szombathelyi Haladas maçı ne zaman?

Ferencvaros ve Szombathelyi Haladas, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. 56 puanlı Ferencvaros 2. sırada bulunuyor, Szombathelyi Haladas 31 puana sahip ve 8. sırada. Ferencvaros son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Szombathelyi Haladas, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ferencvaros kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Szombathelyi Haladas sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ferencvaros son haftadaki Paksi SE müsabasında 0-2 kazandı.

Szombathelyi Haladas ise Balmazujvaros maçında 2-1 yenildi.

Ferencvaros, evinde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 40 gol atıp 11 gol yedi.

Szombathelyi Haladas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Szombathelyi Haladas, 12 gol atarken 21 gol yedi.