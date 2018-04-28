Ferencvaros - Szombathelyi Haladas maçı ne zaman?

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Ferencvaros, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Szombathelyi Haladas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. Ferencvaros 56 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Szombathelyi Haladas 31 puanda ve 8. sırada. Ferencvaros son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Szombathelyi Haladas, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 385. İddaa'da Ferencvaros kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Szombathelyi Haladas kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ferencvaros son haftadaki Paksi SE müsabasında 0-2 kazandı.

Szombathelyi Haladas ise Balmazujvaros maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ferencvaros, 40 gol attı ve 11 gol yedi.

Szombathelyi Haladas, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Szombathelyi Haladas 12 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.