Ferencvaros - Vasas Budapest maçı öncesi rakamlar

Macaristan NB I maçında Ferencvaros ile Vasas Budapest, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:30. Ferencvaros 60 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Vasas Budapest 30 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Ferencvaros, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vasas Budapest son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 331 kodlu maçı oynayanlar; Ferencvaros galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Vasas Budapest galibiyet oranı 0.00.

Ferencvaros önceki hafta Paksi SE mücadelesinde 0-2 kazandı.

Vasas Budapest, Mezokovesd Zsory karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Ferencvaros, evinde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 42 gol atıp 12 gol yedi.

Vasas Budapest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Vasas Budapest, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.