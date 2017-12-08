Ünlü şarkıcı Fergie, İngiliz gazetesi I newspaper’a konuşmasında, yeni hayatını, uzun yıllar kullandığı uyuşturucunun vücüdunda yol açtığı fiziksel ve psikolojik hasarlarını anlattı

Sekiz yıllık evliliğinden bir oğlu bulunan Fergie, yeni çıkardığı albüm nedeniyle çok yoğun olduğunu ve Duhamel’in bu süreçte çocuklarını hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Minik Axl için ellerinden geleni yaptıkların belirten şarkıcı, “Hâlâ iyi anlaşıyoruz” dedi. 1990’lı yılların sonunda Vahşi Orkide adlı bir kız grubunun üyesiyken, uyuşturucuyla tanışan Fergie, şu açıklamaları yaptı:

“Bu kimyasal nedeniyle gerçeği ve hayali birbirinden ayıramıyordum. Hayatla bağlantım kopmuştu, bunamaya doğru gidiyordum. Sürekli halüsinasyonlar görüyordum, birden bire bir arı ya da tavşan çıkıyordu ortaya. Beynimdeki etkisi, bıraktıktan bir yıl sonra ancak geçti.”

Fergie