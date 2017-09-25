Ferhan Şensoy'dan Bergüzar Korel'e temizlik desteği

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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Beyoğlu Belediyesi’nin yaptığı temizlikte evden 30 yılda birikmiş çöp çıkarılırken, müdavimi olduğu Korel’in kafesinin operasyondan olumsuz etkilenmemesi için kolları sıvayan oyuncu Ferhan Şensoy, elinde fırçayla temizlik yaparken görüntülendi.