Cadde'nin haberine göre, yoğun bir tempoda albüm ve konserler için çalıştığını belirten Ferhat Göçer, işlerinden arta kalan zamanı kendisine ve dostlarına ayırdığını söyledi.

Başarılı şarkıcı, "Mayıs ayının sonunda inşallah bomba gibi şarkılarımız geliyor. Şu sıralar konserler çok yoğun, konser koşuşturması sonrası soluğu stüdyoda alıyoruz. İşte böyle arta kalan zamanları da kendime ve dostlarıma ayırmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.