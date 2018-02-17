Bugüne kadar birçok albüm yapan Ferhat Göçer, “Çıkış şarkılarıma hiçbir zaman doğru karar veremedim. 'Bizim' şarkımızla çıkıyorum, çat 'Cennet' patlıyor. 'Dön Diyemedim' çıktı, 'Yastayım' patlıyor. Nedense hep ikinci şarkılarımız patlıyor. Herkese de soruyorum" açıklamasını yaptı.



"HEP İNDİRİMLERDE ALIŞVERİŞE ÇIKIYORUM"



Başarılı şarkıcı, "Hep indirimlerde alışverişe çıkıyorum, sezonunda almıyorum. 1500 liralık malı, 300 liraya alabiliyorsun. Bu nasıl bir kazıktır? Standart bir giyim tarzım var. Rahatlıkla indirimden yararlanabiliyorum. Trend kıyafet giyeceğim diye kaygım yok. Cimri değil, tutumluyum" şeklinde konuştu.



Yasemin Şefik’in “Şimdi benimle emlakçıya gelsen fikir vermek için ne olur?” sorusu üzerine Ferhat Göçer, "Yandın sen. Beni gördükleri an fiyat ikiye katlanır. Ben ön pazarlıklarda eş dost gönderiyorum, sonra devreye giriyorum. Katı ve sert pazarlık yaparım. Hiçbir şeyi acil alma zorunluluğu hissetmeden alırım. Karşı tarafa hevesli olduğumu belli etmem. Yahu burada bütün sırlarımızı anlatıyoruz" diyerek kahkaha attı.

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