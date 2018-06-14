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Genel Kurulda yapılanı seçimi kaybeden Garo Mafyan seçimin iptali için de dava açmıştı. Garo Mafyan ve ekibi tarafından üyelikten çıkarıldığını iddia eden Ferhat Göçer de üyeliğe dönmek ve tedbiren 2018 yılında yapılan son genel kurul toplantısına katılmak için mahkemeden tedbir istedi.