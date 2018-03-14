Asıl mesleği doktorluk olan, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Ferhat Göçer 14 Mart Tıp Bayramı için öğrencilik yıllarından kalan fotoğraflarından oluşan bir video yayınladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Hastasından, personel, hemşire, doktoruna, sağlık hizmet ve yaşam kalitesinin en iyisine kavuşması dileğiyle, tüm meslektaşlarımın, sağlık emekçilerinin 14 mart Tıp Bayramı kutlu olsun" notunu düşen Göçer'e takipçilerinde, "Tıp bayramınızı kutlarım...", "Kutlarım, hocam" gibi yorumlar geldi.