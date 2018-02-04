Ferhat Göçer 3 Nisan 2015'te vefat eden Kayahan'la ilgili pişmanlığını anlattı.



Göçer, ''Kayahan Abi ile bir polemik yaşadık. O dönem beni gaza getirdiler. Ne olursa olsun elini öpüp helallik almam gerekirdi. Maalesef gururuma yenik düştüm. Çok pişmanım. Büyük usta aklımdan hiç çıkmıyor.'' dedi.

Ferhat Göçer 2007'deki bir röportajında ''Kayahan neden albüm çıkardığı zaman televizyonda ailesiyle görüntü veriyor, çocuğuyla şarkı söylüyor? Bu samimi değil'' demişti.

Kayahan 2010'da, Ferhat Göçer'in ödül kazanmak için kendi albümünden 60 bin adet aldığını iddia etmişti. Ferhat Göçer'in çok sattığı için aldığı ödülün ‘palavra’ olduğunu açıklamıştı.