HT Magazin'de yer alan habere göre, bir otelde konser veren ünlü şarkıcı, ‘Sen Elimden Tut’ şarkısının üç haftada 10 milyon izlenmeyi geçtiğini söyleyip meslektaşları arasındaki tık polemiğine katıldı.

"BENİMKİLER ORGANİK"



“Benimkiler organik” diyen Göçer, farklı ülkelerden binlerce tık alan şarkıcılara taş attı:



“Mozambik, Zimbabve ve Mogadişu’dan izleyen yüz binlerce sevenim var. Ne kadar gerçek olduğu şaibeli olabilir. Mozambik’teki hayranlarıma sevgilerimi iletiyorum.”