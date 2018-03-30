HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sahneden hayranlarına 2 saatliğine de olsa cep telefonlarını kapamaları yönünde çağrıda bulunacak.



Göçer, “Bu konserle, en güzel aşk şarkılarıyla bahar öncesi bütün sevenlerimin kalplerini sevgiye açacağım” dedi.

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